老後を考えると、「お金が足りない……」。そんなモヤモヤを抱える人は少なくありません。実際、お金を貯めたいと思っても、今の生活があり、思うように貯められないという気持ち。また、ある程度の老後資金を貯めても将来の支出を完全に予測することはできません。健康上の問題、思いがけない出費などが発生することもあります。そうなると、「この先は大丈夫？」と不安が顔を出すのは自然なことです。しかし、本当に大切なのは“