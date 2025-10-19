浙江省台州市仙居県にある神仙居景勝地では、雲と霧がたなびき、訪れた観光客が山や水の織りなす美しい風景を満喫していた。人民網が伝えた。仙居県はここ数年、神仙居景勝地を拠点として、「観光＋」の多業態融合モデルを採用して生態資源を活性化し、文化観光開発の新たな青写真を描いてきた。同景勝地を訪れた観光客は年間延べ200万人以上へと飛躍的に増加し、今年の国慶節・中秋節連休（10月1-8日）中の観光客は延べ16万人に達