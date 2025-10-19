ロッテの秋季練習が19日、ZOZOマリンスタジアムで行われた。小川龍成は10月2日の取材で、秋以降の課題について「単打が多いので、少しでも長打だったり、強い打球を打てるところを目指していくんですけど、そこを目指しすぎて自分のバッティングスタイルを見失ってはいけないと思うので難しい。ただ、自分のスタイルをやった中で少しでもそういった打球が増えていければなと思っています」と、“強い打球”を目指していくと話