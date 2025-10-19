テレビアニメ『呪術廻戦』とコラボレーションした「TVアニメ「呪術廻戦」× マルキューブ コラボイベント」が、10月29日（水）から、東京駅にある丸ビルおよび周辺の一部レストランで開催される。【写真】「呪術海鮮丼御膳」や「特級呪物いなり」など！個性豊かなコラボメニュー一覧■コラボメニューは全28品を用意今回開催される「TVアニメ「呪術廻戦」× マルキューブ コラボイベント」は、ここでしか味わえない限定コラボ