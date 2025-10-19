◆全日本実業団対抗女子駅伝予選会（プリンセス駅伝）（19日・福岡県宗像ユリックス発着＝6区間42・195キロ）9月の東京世界選手権女子マラソンで7位入賞を果たした小林香菜（大塚製薬）が2番目に長い5区（10・4キロ）を走り、6人抜きでチームの全日本実業団対抗女子駅伝（クイーンズ駅伝）出場に貢献した。上位16チームまでが本戦出場権を得る中、小林は20位でたすきを受け取った。「団子状態で来ると聞いていた。その集団