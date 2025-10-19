19日の午前、庄内町でキノコ採りをしていた男性がクマに襲われけがをしました。 【写真を見る】キノコ採り中にクマに襲われ…同行者が叫び声に気づき消防署に駆け込む41歳の男性がケガ（山形・庄内町） 警察によりますと、19日の午前9時50分ごろ、庄内町立谷沢の北月山荘から、北西およそ1.5キロメートルの山の中で、キノコ採りをしていた鶴岡市の41歳の男性がクマに襲われました。 叫び声などを聞いた同行者が被害に気