北九州市八幡西区の黒崎地区を盛り上げようと9月から開催されてきたイベント「クロサキスイッチ」の最終日となった19日、ディズニーのキャラクターが登場するスペシャルパレードが市街地で行われた。ミッキーマウスなどを一目見ようと、沿道には10万人（主催者発表）が詰めかけた。東京ディズニーリゾート（千葉県）は「夢と笑顔を各地に届ける」ことを目的に、キャラクターが出演するパレードを地方の祭りやイベントで実施し