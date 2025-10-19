１２歳以下のサッカー大会、ミルクカップの決勝が１９日、藤岡市で行われ、ファナティコスが４対１で美九里ＦＣを下し、大会連覇を果たしました。 決勝まで勝ち上がったのは、白のユニフォームのファナティコスと水色のユニフォームの美九里ＦＣ。夏にファナティコスが制した小学生総体の決勝と同じ顔合わせとなりました。リベンジに燃える美九里ＦＣは前半６分、キャプテン有我のコーナーキックに