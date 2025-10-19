Jリーグは10月19日、J２第33節の５試合を各地で開催した。首位の水戸は、３位の千葉と対戦。終了間際の失点で０−１と敗れ、２位に後退し、長崎が１位に浮上した。また、残留を争う16位・熊本と17位・大分はともにドロー。11位の札幌は富山を２−０で下し、３試合ぶりの勝利を収めた。33節の全試合終了時点でJリーグの公式Xが最新順位表を公開。SNS上では以下のような声があがっている。「長崎が単独首位に」「残り５節な