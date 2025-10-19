１９日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（日曜・午後５時半）では、自民党と日本維新の会が２０日にも連立政権合意書に署名する見通しとなったことを報じた。番組冒頭、キャスターを勤める上村彩子アナウンサーが「自民党との連立に向けて協議を続けている日本維新の会は今日、大阪市内で常任役員会を開き、政策協議の対応を議論した結果、吉村代表と藤田共同代表に対応を一任することを決めました」と報じた。自民と維新の