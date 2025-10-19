２５年ＪＲＡ年間プロモーションキャラクターを務める俳優・佐々木蔵之介が、１０月１９日に京都競馬場で行われた秋華賞の表彰式にプレゼンターで登場。１２Ｒ終了後にはパドックでトークショーも行った。発表されたコメントは以下の通り。「今年も京都競馬場で開催のＧ１レースにてプレゼンターを務められたこと、大変光栄に思います。秋華賞を制したエンブロイダリー号と関係者の皆様、そして騎乗されたルメール騎手、誠にお