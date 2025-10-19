日本ハムは１９日、「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ」の第６戦に勝利して日本シリーズ進出を決めた場合、試合後にシャンパンファイトを行うと発表した。ソフトバンクはＣＳ突破時の祝勝会でビールは使用せず、シャンパンを用意することを発表している。