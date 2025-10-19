ア・リーグ優勝決定シリーズはマリナーズが3勝2敗でワールドシリーズ初出場に王手。第6戦を前に両チームの記者会見が行われ、第6戦に先発するマリナーズのローガン・ギルバート投手が前日に歴史的活躍をみせた大谷翔平選手について語りました。ギルバート投手はポストシーズン3試合に登板し、11イニングで4失点。前回は第2戦で3回3失点(自責2)となっており、ブルージェイズの新人右腕トレイ・イェサベージ投手と再戦となります。「