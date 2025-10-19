１９日のＴＢＳ「サンデー・ジャポン」には、女優の平祐奈がコメンテーターとして出演した。番組では、世界一を目指すドジャースの大谷翔平選手や揺れ動く政局などを特集。硬軟織り交ぜた話題が展開される中で、平の端正な横顔が何度も映し出された。政治の話題で話を振られた時には「私も疑問に思っていて、あまり詳しくないけど、国会議員削減とか政治とカネ？どうしてこういうことになってるんだろうって」と等身大な発言