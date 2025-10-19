野球解説者の古田敦也氏（60）が、CS放送スカイAの人気企画「第6回プロ野球仮想ドラフト会議」に出演。今年の高校生注目度ナンバーワンの石垣元気投手（3年＝健大高崎）を1位指名する球団をずばり予想した。最速158キロの高校生右腕。1位競合が予想されるが、古田氏は「実はメジャー志向が凄く強い子」と指摘した。「高校ナンバーワンから日本でも活躍して、メジャーでも活躍する。行きたい球団はあそこしかない」と説明。し