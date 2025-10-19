「江戸川６３４杯モーターボート大賞・Ｇ２」（１９日、江戸川）１号艇の石渡鉄兵（５０）＝東京・７４期・Ａ１＝が１Ｍで佐藤大佑（東京）のまくりを浴びながらも踏ん張り、２Ｍ先マイに持ち込んで振り切った。Ｇ１・６回を含めて通算８８回目の優勝でＧ２は初タイトル。２Ｍで差した坪井康晴（静岡）と馬場剛（東京）が２、３着に入った。「１Ｍはやられたと思いました」。伸びた佐藤大のまくりに先行されかけた石渡だが