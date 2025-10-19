ドジャース専属カメラマンのジョン・スーフー氏が１８日（日本時間１９日）、自身のインスタグラムを更新。「Ｌｏｃｋｅｄｉｎ」と題された大谷翔平投手がバットにキスする写真を投稿した。大谷はブルワーズと対戦した１７日（同１８日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦に「１番・投手」で出場し、投げては七回途中無失点、１０奪三振の好投。バットでも初回先頭打者弾、飛距離１４３メートルの衝撃弾など１試合３本塁打