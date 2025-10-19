京都競馬場で行われた牝馬3冠最終戦、秋華賞・G?。桜花賞馬エンブロイダリーとオークス馬カムニャックの女王2頭が2冠をかけ激突した。レースは武豊騎手騎乗のエリカエクスプレスが淀みなく逃げる中、早めに仕掛けたのはエンブロイダリー。前を行く最大のライバル・カムニャックを3コーナー前で捉えると、逃げ続けたエリカエクスプレスをゴール手前でかわし、逆転の2冠を達成。一方のカムニャックは直線伸びず16着に沈んだ。桜花賞