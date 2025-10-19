10月20日（月）夜9時から日本テレビ系で放送の「しゃべくり007」には、森崎ウィンとSnow Man・向井康二が登場。タイの隣国・ミャンマー出身の森崎と、タイ人の母を持つ向井が、いま人気急上昇中の国・タイの魅力を熱烈プレゼン！向井が「宇宙に来たみたいなホテル」と語る超豪華ホテルや、タイ各地の名所を体感できる巨大デパート、タイガー・ウッズもプレーしたゴルフクラブなど、お手頃価格でリッチ気分を味わえる“コスパ最強”