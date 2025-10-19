女優の中山忍（52）が19日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。昨年他界した姉で女優・歌手の中山美穂さん（享年54）の代役を務めたドラマ出演を振り返った。忍は今年2月6日放送の同局ドラマ「日本一の最低男※私の家族はニセモノだった」第5話に出演。1話、3話には美穂さんが出演していたが、昨年12月に他界したため、代役としての出演だった。MCの「ハナコ」岡部大から「お姉さんの代役もされ