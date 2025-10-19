日本維新の会の常任役員会が行われていた大阪の党本部前から中継です。19日の常任役員会は、想定よりもかなり早く、およそ1時間で終了し、連立については吉村代表と藤田共同代表に一任することが決まりました。日本維新の会 藤田共同代表「（自民党との協議について）皆さんからご意見を賜りまして、その上で今日の役員会としては、私とそれから吉村代表に一任という形で今日の会議は終えました」19日の常任役員会では、自民党との