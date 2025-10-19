米ユナイテッド航空のボーイング７８７型機「ドリームライナー」に設けられた「エコノミープラス」のセクション/Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images（ＣＮＮ）出発前に空港へ到着したところ、購入したはずの座席が利用できないと告げられることがある。不運にも、航空会社側の判断で座席を下位クラスへ変更される「ダウングレード」に遭遇した場合だ。こうした事態は頻繁に起きるものではないが、思った以上に発生している。