「イット！」ではこの1週間、「for the NEXT」を共通テーマに、未来に向けたSDGs関連のニュースを放送してきました。19日は犯罪について子供が学ぶためのイギリスのユニークな取り組みを紹介します。イギリス・ウェイクフィールドで行われていたのは、小学校の体験学習です。大勢の子供たちが囚人さながらに証明写真を撮られたり、指紋を採取されたりただ事ではない様子。囚人の格好をした生徒たちが、続々と移動式刑務所の中に入