お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（５６）が１９日、文化放送「ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば」に出演。外国人助っ人選手について語った。この日は冒頭から「今週はもう野球やろ。あんなことがあんの？いやー、レイエスすごいわ」と日本ハムのフランミル・レイエス外野手の活躍に感嘆。１５日から始まったソフトバンクとのＣＳファイナル４試合で、打撃成績は１５打数８安打６打点、打率は