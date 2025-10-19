◇体操世界選手権（１９日、ジャカルタ）男子予選が行われ、個人総合で内村航平以来の３連覇を目指す橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は、合計８３・０６５点をマークし、８班中２班を終え、暫定首位に立っている。床運動こそ得点を伸ばせなかったが、６種目中４種目で１４点台以上を出すなど安定した力を発揮した。昨夏のパリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）は、床運動でミスが目立つなど７８・７３１点と得点を伸