【モデルプレス＝2025/10/19】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が10月18日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開した。【写真】誠子作「食欲そそる」おつまみ入り弁当◆誠子、手作り弁当公開誠子は「おつまみおかずおべんとう」と記し、大根と豚肉と葱の胡麻だれ炒め、茄子するめいかコチュジャン炒め、炊き込みごはんが綺麗に詰められた弁当とわかめ白菜大根の糀白味噌汁が並んだ食卓を公開。「おかずが濃いめなのでお味