【ロンドン１９日＝大西健太】ロンドン公演千秋楽の取組が、会場のロイヤル・アルバート・ホールのホームページ内で発表された。４日目終えて全勝は、大の里（二所ノ関）と豊昇龍（立浪）の両横綱、幕内・翔猿（追手風）の３人。翔猿は小結・高安（田子ノ浦）戦、結びは大の里と豊昇龍の横綱同士の一番が組まれた。翔猿が勝利した場合は、結びの勝者と優勝決定戦が行われる。