俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，が、姉妹ショットを公開した。Ｋｏｋｉ，は１９日、自身のインスタグラムに「Ｒｅｃｅｎｔｓ会いに来てくれたここさん」と記し、姉・Ｃｏｃｏｍｉとの駅での２ショットをアップ。Ｔシャツにキャップを被った自然体な姿を見せた。ほかにも、街並みや空の写真を添えたこの投稿に、ファンから多数の「いいね！」が寄せられている。