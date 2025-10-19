タレントの井上咲楽が１９日、都内で行われた「大学生と考えるＳＤＧｓアクション支援プロジェクト」最終選考＆表彰式にゲスト審査員として出席した。井上は「（審査員は）務めることがないので緊張しました。実際に審査がはじまってみたら、厳しい質問にも（大学生が）ちゃんと答えていて、すごいな、たのもしいな思って見てました。審査をしないで帰りたいなと思うぐらい難しかった」と審査した感想を述べた。ベストアクシ