『オークの樹の下』（P：漫画、Kim Suji：原作、Seomal・namu：脚色/KADOKAWA）第2回【全3回】【漫画】『オークの樹の下』を第1回から読む内気な公爵令嬢・マクシミリアンは、父の命令で下級騎士・リフタンと政略結婚し、ふたりは一夜を共にする。しかし翌朝、彼の姿はすでになく、ドラゴン討伐へと旅立ったあとだった――。それから3年後、大陸中に名を馳せる英雄となって帰還したリフタンだったが、王女との新たな縁談話が持ち上