人気俳優のマイケル・Ｊ・フォックス（６４）が「劇的」な死に方はしたくないと語っている。２０代のころからパーキンソン病との闘病生活を送っているマイケルは、転倒して致命傷を負うような死に方ではなく、寝ている間に息を引き取りたいと考えているそうだ。 【写真】35年もパーキンソン病患っているマイケル・Ｊ・フォックス ザ・サンデー・タイムズ紙にマイケルは「（パーキンソン病には）タイ