「シカゴの女」で人気のお笑い芸人のゆめちゃん（32）が19日までに自身のインスタグラムを更新。ウエディングフォト公開した。ゆめちゃんは「この写真めちゃ良くない？！うちら最強最高夫婦」とつづり、夫との2Sウエディングフォトを3枚投稿。ハッシュタグで「#1枚目だけ特別にスタンプなしの許可を頂いた」とつづった。これにファンからは「1枚目はサングラス…旦那様素敵ですね！」「カッコいい」などの声が寄せられた。