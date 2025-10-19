9月に東京・赤羽の自宅マンションが火災にあったタレント・林家ペーが19日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。妻・林家パー子へ素敵なプレゼントが届いたことを明かした。ペーは「余談ですがこの度はパー子を元気づける為に高知の森高千里事横川洋美さん（4月11日生）から何と素敵な心のこもった手作りのピンクの沢山の衣装をありがとうございました」とポスト。トレードマークのピンクの衣装を着るパー子の写真をアッ