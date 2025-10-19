ラッパー、シンガー・ソングライターのTohji（29）が19日、インスタグラムを更新。音楽活動を引退することを発表した。Tohjiは「来年、2026年をもって音楽活動を引退します」と公表。続けて「来年ラストライブやるので、それまではよろしく。詳細はまた知らせます」とファンへ呼びかけた。Tohjiは18日、大阪城ホールで開催された「POP YOURS OSAKA 2025」で引退を発表した。