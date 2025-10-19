エンタメ業界に年末到来を告げる、NHK紅白歌合戦の司会者が発表された。タレントの有吉弘行（51）、俳優の綾瀬はるか（40）、今田美桜（28）、NHKの鈴木奈穂子アナウンサー（43）の4人。スポーツ紙記者が解説する。「今田は、朝ドラ『あんぱん』の貢献度から選ばれたと読み解けます。昨年まで3年連続司会を務めていた橋本環奈ではなく、綾瀬が6年ぶりに返り咲いたのがカギだと思います」一体、何のカギなのか。スポーツ紙