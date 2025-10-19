世界を目指す13歳以下のトップ選手が競い合う「RSK全国選抜ジュニアテニス大会」の決勝が岡山市南区で行われ地元選手が初めて優勝しました。 【写真を見る】13歳以下のトップ選手が競い合う「RSK全国選抜ジュニアテニス大会」香川県選手が初優勝平井萌生奈選手【岡山】 41回目となる大会、女子の決勝は地元香川の平井萌生奈選手と愛知の亀田佳乃選手の対戦となりました。 青い帽子の小学6年生平井選手が第1セットの立ち上がり