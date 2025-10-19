Jリーグは10月19日、J２第33節の水戸ホーリーホック対ジェフユナイテッド千葉をケーズデンキスタジアム水戸で開催。１−０で千葉が勝利を収めた。首位・水戸と３位・千葉の上位対決。勝点差「６」の優勝を争う両チームによる大一番は立ち上がり、アウェーの千葉が攻勢を強めるも好機を活かせず。徐々にチャンスを増やした水戸が60分、61分と立て続けにシュートチャンスを作るが決めきれない。 すると千葉が劇的な決勝