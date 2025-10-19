2026年6月のW杯開幕まであと236日ほどとなった。日本代表は11月14日にガーナとの親善試合を行うことが決まった。日本サッカー協会が16日にその旨を発表している。対戦カード：SAMURAI BLUE（日本代表）対 ガーナ代表会場：愛知／豊田スタジアムテレビ放送：TBS系列にて全国生中継ガーナ代表はFIFAランキング73位ながら、2026年W杯アフリカ予選を突破して、2大会連続5度目の本大会出場を確定させたばかり。アフリカ予選グループIで