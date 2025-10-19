名古屋市中心部で開かれた「名古屋まつり」に、俳優の仲野太賀さんと小栗旬さんが参加しました。仲野太賀さん：「こんなに素敵なお祭りに参加させていただけること、楽しみにしていました」小栗旬さん：「楽しいお祭りにしてもらえたらと思います」名古屋まつりのパレードに19日午後、オープンカーに乗って現れたのは、2026年から放送される大河ドラマで、主人公・豊臣秀吉の弟・秀長役を務める仲野太賀さん