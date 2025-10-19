坂本龍馬など幕末の志士に影響を与えた江戸時代の儒学者・佐藤一斎について学べる施設が19日、岐阜県恵那市にオープンしました。一斎は恵那市岩村と深いゆかりがあり、施設では、生涯学び続けることの大切さなどを説いた「老いて学べば則ち死して朽ちず」など名言に触れることができます。また、現代によみがえった一斎との対話を通して、今の自分にぴったりな言葉を教えてくれるコーナーもあります。