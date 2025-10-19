将棋の藤井聡太七冠の児童書が出版され、東京の将棋会館で19日に記念イベントが開かれ、子どもたちと将棋を楽しみました。藤井七冠は30人の子どもたちを相手に、次々と一手ずつ指す「ぐるぐる将棋」で対局し、将棋の楽しさを教えていました。今回出版された『新スポーツスーパースター伝 藤井聡太』は、幼い頃から八冠達成までの道のりや将棋の豆知識が子ども向けに書かれています。藤井七冠は「