◇東京六大学野球秋季リーグ戦第6週第2日2回戦早大0―1明大（2025年10月19日神宮）1点を追う9回1死、明大の守護神・大川のストレートを前田健がフルスイング。誰もが「同点弾！」と思った当たりは右翼フェンス前で失速、前田は“まさか”の表情でベンチに戻った。「ぼくも打った瞬間同点アーチだと思いました。残念ながら風が逆風だったのと、ちょっと高く上がりすぎました」と悔しそうな表情。V4が消滅した小宮山悟