男子で2連覇を果たした東海大。右端は上水研一朗監督＝兵庫県尼崎市のベイコム総合体育館7人制で争う柔道の全日本学生体重別団体優勝大会最終日は19日、兵庫県尼崎市のベイコム総合体育館で行われ、男子は東海大が決勝で天理大を2―1で下し、2年連続14度目の優勝を果たした。女子は昨年2位の環太平洋大が決勝で4連覇を目指した東海大に2―1で競り勝ち、4年ぶり6度目の制覇。男子の3位は国学院大と明大。体重無差別で争う6月の