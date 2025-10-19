熊本市の北部と南部を結ぶ計画の「熊本西環状道路」の一部区間がきょう開通しました。 熊本市北区の下硯川町から南区砂原町までの全長、約12キロを結ぶ計画の「熊本西環状道路」。きょうは花園ICから池上熊本駅ICまでの区間約4．6キロが午後3時ごろに開通しました。 熊本西環状道路は渋滞の解消を目的に建設が進んでいるもので、市によりますと、きょう開通したことで北区下硯川町から熊本駅までの所要時間は約15分になるという