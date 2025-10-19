絵本などで知られるアンパンマンの作者、やなせたかしさんの人生から見る戦争と平和に関する講演会が熊本市で開かれました。 この講演会は熊本市内に戦争に関する資料館の設立を目指す市民団体が企画したものです。 講演には、やなせたかしさんと一緒に仕事をしたことがあるノンフィクション作家の梯久美子（かけはし・くみこ）さんが登壇。やなせさんの戦争体験から誕生したアンパンマンのことや戦争の悲惨さと平和の重要性つい