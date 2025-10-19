来春での活動終了を発表している嵐が19日、デビュー日の11月3日に5人そろって生配信を行うことを発表した。活動再開後の5人そろっての生配信は初めてとなる。タイトルは「生配信だヨ嵐会2025」で、ファンクラブ会員のみが視聴可能。同日午後5時から配信される。公式サイトでは「嵐のデビュー記念日となる11／3は、嵐5人と一緒に楽しい時間を過ごしましょう！」と告知された。この発表を受け、SNSでは「この時を待ってました」「5年