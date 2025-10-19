友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部はバイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞映画館でバイトを始めた主人公は、なんでもやさしく教えてくれる同僚のゆうかちゃんを頼りにしていました。ある日、2人でシフトに入ったときに現場が忙しくなります。主人公は忙しい現場に慣れておらず、彼女を頼