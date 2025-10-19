『美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！』on STAGEが10月9日〜13日までヒューリックホール東京にて上演され、現在アーカイブ配信中。来年3月には公演Blu-rayの発売も決定しました。2015年に放送を開始し、今年10周年を迎えたオリジナルTVアニメ『美男高校地球防衛部』シリーズ(原作:馬谷くらり/監督:高松信司)。そのシリーズ第2期『美男高校地球防衛部LOVE! LOVE!』が舞台化。2016年に舞台版『美男高校地球防衛部LOVE！活劇！』が上演さ