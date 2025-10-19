◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第５戦ソフトバンク１―７日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）日本ハムがソフトバンクに快勝。アドバンテージを含め３勝３敗のタイとし、逆王手をかけた。先発した古林睿煬（グーリン・ルェヤン）投手は、左脇腹を痛めるなど６月３日の阪神戦（エスコン）以来の先発。初回２死三塁で柳田を迎えたピンチを、この日最速の１５７キロで空振り三振に仕留め