瀬戸内国際芸術祭の総合ディレクター北川フラムさんらが協賛企業などに講演会を行いました。 （総合ディレクター北川フラムさん）「夏の海、どこにでもある。これにカボチャがはいるとこれは瀬戸内、あるいは直島の海と分かる。つまりアートっていうのはそういう働きをしている」 高松市で開かれた、「ＳＥＴＯＵＣＨＩ企業フォーラム」には瀬戸芸の総合ディレクター北川フラ